Axios: США отказались от новых ударов по Ирану и выбрали санкции

США в ближайшее время не собираются проводить новые масштабные удары по Ирану. Вашингтон намерен усиливать давление на Тегеран с помощью санкций и других экономических мер. Об этом, по данным Axios, госсекретарь США Марко Рубио сообщил главам внешнеполитических ведомств нескольких стран.

По информации портала, Рубио дал понять, что Вашингтон не планирует возобновлять крупную военную операцию. При этом госсекретарь не исключил новый удар, если Иран первым атакует США.

Источники портала рассказали, что американская администрация хочет сосредоточиться на экономическом давлении. В Вашингтоне рассматривают усиление санкций, морскую блокаду и увеличение объёма перевозок нефти через Ормузский пролив.

Один из источников заявил, что США намерены придерживаться такой линии как минимум до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Представитель американской администрации также сообщил, что Вашингтон сейчас не ведёт переговоры с Тегераном. При этом США рассчитывают, что давление подтолкнёт Иран к возвращению за стол переговоров.

Ранее источники в Пакистане сообщили о предварительной договорённости США и Ирана о прекращении огня. Стороны также согласовали условия для свободного судоходства через Ормузский пролив. Официально о перемирии, по данным источников, должны объявить в ближайшие дни.