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29 августа, 15:12

Арагчи осудил «работу» истребителей с базы ВВС США в Японии по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал японцев потребовать от властей страны объяснений из-за возможного участия американских истребителей с базы Мисава в ударах по республике. Его слова приводит агентство Kyodo.

«Любящие мир японцы должны потребовать от своего правительства разъяснений о преступлениях США», — заявил дипломат.

Арагчи отметил, что применение самолётов, размещённых на севере Японии, показало истинное назначение зарубежной военной инфраструктуры Вашингтона. По его словам, США используют базы «не для защиты принимающей страны, а для проведения агрессивной политики».

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Ранее UK Defence Journal сообщил, что американские F-16 с авиабазы Мисава в префектуре Аомори перебрасывались на Ближний Восток в марте и апреле. Издание утверждает, что впоследствии эти машины участвовали в операции против Ирана. На днях президент США Дональд Трамп заявил, что США не собираются вести переговоры с Ираном или встречаться с его представителями.

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Татьяна Миссуми
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