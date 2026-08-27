«Не хотим с ними разговаривать»: Трамп отказался от переговоров с Ираном
Трамп заявил, что США не намерены вести переговоры с Ираном
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
США не собираются вести переговоры с Ираном или встречаться с его представителями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
«Мы не хотим с ними разговаривать. Мы не собираемся встречаться или что-либо подобное», — сказал американский лидер.
Трамп также заявил, что Ормузский пролив остаётся открытым.
По его словам, США контролируют ситуацию в проливе и вокруг блокады. Других подробностей американский президент не привёл.
Ранее Life.ru писал, что Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом. По его словам, американская сторона контролирует не только сам морской путь, но и прилегающий регион.
За несколько дней до этого Трамп назвал Ормузский пролив «новой территорией США», опубликовав соответствующую карту в Truth Social. В Тегеране в ответ назвали его слова заблуждением и пообещали «исправить» эту позицию.
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