«Не хотим с ними разговаривать»: Трамп отказался от переговоров с Ираном

США не собираются вести переговоры с Ираном или встречаться с его представителями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

«Мы не хотим с ними разговаривать. Мы не собираемся встречаться или что-либо подобное», — сказал американский лидер.

Трамп также заявил, что Ормузский пролив остаётся открытым.

По его словам, США контролируют ситуацию в проливе и вокруг блокады. Других подробностей американский президент не привёл.

Ранее Life.ru писал, что Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом. По его словам, американская сторона контролирует не только сам морской путь, но и прилегающий регион.