Трамп признал, что новый лидер Ирана остался жив после удара
Трамп: Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил после удара, но тяжело ранен
Моджтаб Хаменеи и Дональд Трамп. Обложка © Wikipedia / http://Khamenei.ir, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил после нанесённого по стране удара. Соответствующее признание он сделал в интервью радиоведущему Гленну Беку.
Трамп уточнил, что не считает Хаменеи мёртвым. По его словам, иранский руководитель получил очень серьёзное ранение, однако жизни политика, судя по имеющимся данным, ничего не угрожает.
«Я не думаю, что он мёртв. Он получил очень серьёзное ранение левой части тела. Он был серьёзно ранен, но я не думаю, что он умер», — ответил американский лидер.
Напомним, ранения Хаменеи получил 28 февраля, когда авиаудар был нанесён по его резиденции в Тегеране. В результате той же атаки погиб его отец, прежний верховный лидер Али Хаменеи, а также несколько членов семьи. У Моджтабы Хаменеи серьёзно пострадали лицо и ноги, одна или обе нижние конечности получили тяжёлые травмы. С самого начала американо-израильской кампании в Иране высказывались предположения о гибели или критическом состоянии нового руководителя страны. Сомнения подкреплялись тем, что Хаменеи долгое время не появлялся на публике и не присутствовал на похоронах собственного отца. Впрочем, такое поведение могло объясняться и соображениями безопасности. Позднее иранское государственное информационное агентство Mehr распространило первые кадры с Моджтабой Хаменеи, сделанные после его вступления в должность в марте текущего года. На видео он запечатлён в кругу соратников, однако точное время съёмки не уточняется.
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