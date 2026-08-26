Трамп признал, что новый лидер Ирана остался жив после удара

« Я не думаю, что он мёртв. Он получил очень серьёзное ранение левой части тела. Он был серьёзно ранен, но я не думаю, что он умер », — ответил американский лидер.

Напомним, ранения Хаменеи получил 28 февраля, когда авиаудар был нанесён по его резиденции в Тегеране. В результате той же атаки погиб его отец, прежний верховный лидер Али Хаменеи, а также несколько членов семьи. У Моджтабы Хаменеи серьёзно пострадали лицо и ноги, одна или обе нижние конечности получили тяжёлые травмы. С самого начала американо-израильской кампании в Иране высказывались предположения о гибели или критическом состоянии нового руководителя страны. Сомнения подкреплялись тем, что Хаменеи долгое время не появлялся на публике и не присутствовал на похоронах собственного отца. Впрочем, такое поведение могло объясняться и соображениями безопасности. Позднее иранское государственное информационное агентство Mehr распространило первые кадры с Моджтабой Хаменеи, сделанные после его вступления в должность в марте текущего года. На видео он запечатлён в кругу соратников, однако точное время съёмки не уточняется.