Иранское государственное информационное агентство Mehr обнародовало первые кадры с верховным лидером Моджтабой Хаменеи, сделанные после его вступления в должность в марте этого года. На видео запечатлён Хаменеи в кругу своих соратников; точное время проведения съёмки не уточняется.

В Иране опубликовали первое видео с Моджтабой Хаменеи после слухов о его гибели. Видео © Telegram / خبرگزاری مهر

В начале марта, после гибели Али Хаменеи в результате совместного удара США и Израиля, пост верховного лидера Ирана занял его сын Моджтаба Хаменеи. Отец руководил страной 36 лет. Сам Моджтаба также пострадал при атаке на резиденцию и с тех пор не появлялся на публике.

В конце июля издание The Times сообщило, что спецслужбы США и Израиля пытаются выяснить, жив ли новый лидер. Существует версия, что КСИР скрывает его смерть, чтобы сохранить видимость легитимности власти. Несмотря на отсутствие личных появлений, от имени Моджтабы ведутся соцсети: например, 26 июля там был опубликован пост с осуждением действий Израиля в Ливане. Ранее, в мае, иранский чиновник Мазахер Хоссейни заявлял, что лидер получил лишь незначительные травмы и уже ид`т на поправку, а его скрытность объясняется угрозой новых покушений.

Ранее СМИ писали, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появится на публике до завершения войны с США. Причиной называются соображения безопасности.