Источник СМИ заявил, что Моджтаба Хаменеи не появится на публике до конца войны

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появится на публике до завершения войны с США. Об этом журналистам рассказал источник в Исламской Республике. Причиной называются соображения безопасности.

«Правительство ждёт, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике. Из-за войны и из соображений безопасности он не выходит в публичное пространство», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Моджтаба Хаменеи, как новый верховный лидер Ирана, выступает за расширение связей между Тегераном и Москвой. По его словам, такой вектор отношений между странами будет сохраняться.