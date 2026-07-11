«Клянёмся отомстить»: Новый лидер Ирана пообещал возмездие за смерть отца и всех погибших

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что страна отомстит за гибель Али Хаменеи и остальных иранцев, погибших от американских и израильских ударов. Об этом он сказал в письменном обращении, приуроченном к похоронам своего отца — прежнего верховного лидера.

«Мы клянёмся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц», — сказал он.

Моджтаба подчеркнул, что возмездие является непреложной волей иранского народа и что оно в обязательном порядке должно быть приведено в исполнение.

Али Хаменеи погиб 28 февраля во время ударов США и Израиля. Прощание с ним стартовало в Тегеране 3 июля. С 4 по 5 июля тело находилось в крупнейшем религиозно-общественном комплексе иранской столицы — Мосалле. Затем, 6 июля, по главным улицам города прошло траурное шествие, после чего тело перевезли в священный для страны Кум, где 7 июля состоялись церемонии. Вечером того же дня останки доставили в Ирак, где отдельно простились шииты в Наджафе и Кербеле.

В четверг, 9 июля, в Мешхеде прошла церемония погребения погибшего лидера Ирана. Его тело захоронили в мавзолее Имама Резы — там же, где двумя годами ранее хоронили президента Эбрахима Раиси. Из-за огромного числа желающих проститься организаторам пришлось изменить маршрут траурной процессии, а часть пути кортеж преодолел с помощью вертолёта.