В Иране завершилась церемония погребения Али Хаменеи

В Мешхеде завершилась церемония погребения погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Его тело захоронили в мавзолее Имама Резы — там же, где два года назад хоронили президента Эбрахима Раиси, сообщает ТАСС.

Из-за огромного количества желающих проститься с Хаменеи организаторам пришлось изменить маршрут траурной процессии. Похоронный кортеж не смог проехать до мавзолея, и пришлось прибегнуть к помощи вертолёта.

На территории усыпальницы над Хаменеи и членами его семьи, погибшими вместе с ним, прочитали намаз в присутствии сотен тысяч паломников. Затем прошла официальная церемония погребения в узком кругу без журналистов.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате американских и израильских ударов. Прощание началось 3 июля в Тегеране с участием делегаций из более чем 100 стран. Затем тело перевезли в Кум, а оттуда — в Ирак для прощания в Наджафе и Кербеле.

Ранее в иранском Мешхеде более миллиона человек собрались на улицах, чтобы попрощаться с верховным лидером Али Хаменеи, тело которого доставили для погребения в мавзолее имама Резы. Кортеж проследовал из аэропорта к месту захоронения, хотя церемонию пришлось перенести из-за задержки гроба из иракского Наджафа. Толпа скандировала антиизраильские и антиамериканские лозунги, выкрикивая призывы «Смерть Америке», «Смерть Израилю» и «Смерть предателям».