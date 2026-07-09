Разъярённая толпа атаковала президента Ирана и главу МИД на похоронах Хаменеи

Разъярённая толпа попыталась напасть на президента Ирана Масуда Пезешкиана во время траурных мероприятий по бывшему верховному лидеру страны Али Хаменеи. Также с агрессией столкнулся министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Инциденты произошли на фоне растущего раскола внутри иранской власти из-за возможных переговоров с США.

Как передаёт Iran International, похороны Хаменеи, которые должны были продемонстрировать единство страны, наоборот показали серьёзные противоречия между разными политическими силами. Представители консервативного крыла обрушились с критикой на президента и главу МИД, обвиняя их в чрезмерной готовности к диалогу с Вашингтоном.

Во время процессии в Тегеране часть участников начала выкрикивать лозунги против Пезешкиана. Сотрудники службы безопасности сопровождали президента через толпу после обвинений в «компромиссах» с противниками Ирана. Ещё более напряжённой оказалась ситуация вокруг главы иранского МИД Аббаса Арагчи. По данным публикаций, в его адрес также звучали оскорбительные выкрики, а один из участников акции бросил в него камень. После этого дипломата пришлось выводить из толпы.

Причиной недовольства стали сообщения о возможном соглашении между Тегераном и Вашингтоном. Часть влиятельных политических групп в Иране выступает против любых уступок США и считает переговоры угрозой для курса страны. При этом сторонники дипломатического подхода заявляют, что контакты с другими государствами необходимы для снижения напряжённости и защиты интересов Ирана.

Похороны Али Хаменеи стали одним из крупнейших политических событий последних недель в Иране. На траурные мероприятия в Тегеране вышли большие группы сторонников прежнего курса, многие участники требовали мести за гибель лидера страны и выступали с антиамериканскими лозунгами. Однако за внешней демонстрацией единства проявились глубокие разногласия внутри иранского руководства. После смерти Хаменеи страна вступила в период политической перестройки, а борьба между сторонниками жёсткого курса и приверженцами более осторожной дипломатии стала заметнее.

Напомним, Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Его тело доставили в Тегеран, где состоялась официальная церемония прощания. Более миллиона человек приняли участие в коллективной молитве в главной мечети Тегерана — Мосалле имама Хомейни. После церемонии прощания тела Али Хаменеи и членов его семьи должны быть перенесены в мавзолей имама Резы, где состоится погребение.