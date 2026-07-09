Тела Хаменеи и членов его семьи поместят в мавзолей имама Резы

Тела бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи после церемонии прощания будут перенесены в мавзолей имама Резы, где состоится погребение. Об этом сообщает агентство Fars.

После завершения траурной молитвы останки доставят в одну из галерей мавзолея, где пройдёт церемония захоронения. В мероприятии примут участие родственники погибшего лидера и представители его офиса.

Ранее в Иране прошли масштабные траурные мероприятия по Али Хаменеи, погибшему 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Его тело доставили в Тегеран, где состоялась официальная церемония прощания. Изначально власти планировали провести траурные мероприятия раньше, однако после мартовских атак дату перенесли. Решение объяснили необходимостью подготовить инфраструктуру столицы к большому числу участников.

Более миллиона человек приняли участие в коллективной молитве в главной мечети Тегерана — Мосалле имама Хомейни. Кроме того, тысячи жителей Ирака присоединились к церемониям памяти бывшего верховного лидера Ирана.