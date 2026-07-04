NYT: Хаменеи-младшему запретили присутствовать на похоронах отца

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи хочет впервые появиться на публике — на похоронах своего отца Али Хаменеи. Однако служба безопасности ему этого не разрешает, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

С момента назначения в марте новый лидер ни разу не выходил в свет. Моджтаба выразил желание хотя бы частично присутствовать на траурной церемонии, которая запланирована на 9 июля в священном для шиитов городе Мешхед, и прочитать молитву над гробом отца.

«[Хаменеи] сказал чиновникам, что хочет принять участие хотя бы в некоторых частях похоронной церемонии. Он хотел бы присутствовать на похоронах, запланированных на 9 июля в шиитской гробнице имама Резы в городе Мешхед, и прочитать молитву за своего отца», — пишут журналисты.

Двое сотрудников Корпуса стражей исламской революции заявили NYT, что появление Хаменеи-младшего на публике крайне маловероятно. Причина — опасения, что это позволит отследить его перемещения и раскрыть местонахождение нового лидера.

В Иране прошла церемония прощания с бывшим верховным лидером Исламской Республики — аятоллой Али Хаменеи. Траурные мероприятия, ранее отложенные из-за военных действий, продлятся несколько дней и пройдут в Тегеране, Куме, а также в иракских городах Наджаф и Кербела, которые являются священными для шиитских мусульман. После завершения церемоний предполагается захоронение Хаменеи на его малой родине — в Мешхеде.