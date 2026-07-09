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9 июля, 10:09

Иранские СМИ опубликовали кадры разрушенной резиденции Али Хаменеи

Разрушенная резиденция Али Хаменеи. Обложка © Аljazeera

Разрушенная резиденция Али Хаменеи. Обложка © Аljazeera

Государственные СМИ Ирана впервые показали видеозапись разрушенной резиденции верховного лидера страны Али Хаменеи в Тегеране. До этого последствия удара были известны только по спутниковым снимкам.

Разрушенная резиденция Али Хаменеи. Видео © Аljazeera

Первые съёмки с территории разрушенного комплекса появились в день похорон аятоллы. На опубликованном видео запечатлены повреждённые строения, груды обломков и масштабные разрушения, оставшиеся после авиаудара. До появления этих материалов оценить последствия атаки можно было лишь по спутниковым изображениям, которые ранее распространялись в открытых источниках.

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Ранее тело бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Ирак, где состоялась церемония прощания. Траурные мероприятия, начавшиеся в Иране 3 июля, продолжились в соседней стране. Проститься с Хаменеи пришли тысячи жителей Ирака.

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Милена Скрипальщикова
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