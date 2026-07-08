Тысячи жителей Ирака приняли участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Его тело доставили в страну самолётом накануне вечером.

Тысячи жителей Ирака простились с Хаменеи. Видео © X / Arya Yadeghaar

Траурные мероприятия в память о Хаменеи начались в Иране 3 июля и продолжаются в соседней стране. В Ираке жители пришли отдать дань уважения бывшему лидеру перед возвращением тела на родину. В официальной церемонии прощания вечером в Ан-Наджафе примут участие премьер-министр Ирака, высокопоставленные государственные чиновники, а также главы и представители политических партий. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Ан-Наджаф вместе с иранской делегацией для участия в траурных мероприятиях.

Завершение масштабной церемонии прощания запланировано на 9 июля. В этот день Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед в Иране. Он найдёт последний приют в мавзолее Имама Резы.

Напомним, что в Иране состоялись траурные мероприятия по бывшему верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи, погибшему 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Его тело доставили в Тегеран, где прошла официальная церемония прощания. Изначально траурную процессцию планировали провести раньше, однако после мартовских атак дату перенесли. Власти объяснили решение необходимостью подготовить городскую инфраструктуру для большого числа участников памятных мероприятий.