Тысячи жителей Ирака простились с Хаменеи
Обложка © X / Arya Yadeghaar
Тысячи жителей Ирака приняли участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Его тело доставили в страну самолётом накануне вечером.
Тысячи жителей Ирака простились с Хаменеи. Видео © X / Arya Yadeghaar
Траурные мероприятия в память о Хаменеи начались в Иране 3 июля и продолжаются в соседней стране. В Ираке жители пришли отдать дань уважения бывшему лидеру перед возвращением тела на родину. В официальной церемонии прощания вечером в Ан-Наджафе примут участие премьер-министр Ирака, высокопоставленные государственные чиновники, а также главы и представители политических партий. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Ан-Наджаф вместе с иранской делегацией для участия в траурных мероприятиях.
Завершение масштабной церемонии прощания запланировано на 9 июля. В этот день Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед в Иране. Он найдёт последний приют в мавзолее Имама Резы.
Напомним, что в Иране состоялись траурные мероприятия по бывшему верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи, погибшему 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Его тело доставили в Тегеран, где прошла официальная церемония прощания. Изначально траурную процессцию планировали провести раньше, однако после мартовских атак дату перенесли. Власти объяснили решение необходимостью подготовить городскую инфраструктуру для большого числа участников памятных мероприятий.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.