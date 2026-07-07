Пока США праздновали 250-летие независимости, Иран погрузился в траур — миллионы людей вышли на похороны аятоллы Хаменеи. Этот контраст вскрыл глубинные просчёты Вашингтона, пишет китайское Sohu.

Дональд Трамп сделал противоречивые заявления: с одной стороны, признался, что его шокировали слёзы иранцев, с другой — допустил силовой сценарий. Аналитики из КНР отмечают: это демонстрирует разрыв между эмоциями и пониманием реальности.

США недооценили символическую фигуру Хаменеи для Ирана и всего региона. Ставка на быстрый политический коллапс через удары дала обратный эффект — внешнее давление спровоцировало сплочённость, а не раскол.

Россия и Китай не отказались от участия в церемонии. Дмитрий Медведев заявил, что иранский народ не сдался и добьётся победы. Китайский представитель Хэ Вэй выразил надежду на стабильность при новом руководстве. Новый лидер Муджтаба выбрал тактику молчания и сдержанности, переходя от эмоций к стратегическому терпению, передаёт РИА «ФедералПресс».

В Иране прошли траурные мероприятия по бывшему верховному лидеру аятолле Али Хаменеи, погибшему 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Тело доставили в Тегеран, где проходила официальная церемония прощания. Процессия должна была пройти раньше, однако после мартовских атак её перенесли, чтобы подготовить инфраструктуру к массовым траурным мероприятиям.