Не менее 1 млн иранцев прощаются с Хаменеи в его родном городе

Не менее 1 млн человек заполнили улицы иранского города Мешхед, куда доставили тело верховного лидера Али Хаменеи для погребения в мавзолее имама Резы. Об этом сообщает Tasnim.

В иранском Мешхеде сотни тысяч человек прощаются с Хаменеи. Видео © Х / Misra_Amaresh

Люди выстроились по обеим сторонам дороги в ожидании похоронного кортежа, который проследовал из местного аэропорта к месту захоронения. Изначально гроб должны были привезти из иракского Наджафа ещё утром в четверг, однако из-за задержки церемонию пришлось перенести.

Собравшиеся непрерывно скандируют антиизраильские и антиамериканские лозунги, а также выкрикивают проклятия. В толпе звучат призывы «Смерть Америке», «Смерть Израилю» и «Смерть предателям».