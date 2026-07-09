Не менее 1 млн иранцев прощаются с Хаменеи в его родном городе
Не менее 1 млн человек заполнили улицы иранского города Мешхед, куда доставили тело верховного лидера Али Хаменеи для погребения в мавзолее имама Резы. Об этом сообщает Tasnim.
В иранском Мешхеде сотни тысяч человек прощаются с Хаменеи. Видео © Х / Misra_Amaresh
Люди выстроились по обеим сторонам дороги в ожидании похоронного кортежа, который проследовал из местного аэропорта к месту захоронения. Изначально гроб должны были привезти из иракского Наджафа ещё утром в четверг, однако из-за задержки церемонию пришлось перенести.
Собравшиеся непрерывно скандируют антиизраильские и антиамериканские лозунги, а также выкрикивают проклятия. В толпе звучат призывы «Смерть Америке», «Смерть Израилю» и «Смерть предателям».
Ранее сообщалось, что разъярённая толпа предприняла попытку нападения на президента Ирана Масуда Пезешкиана во время траурной процессии. Похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи вместо демонстрации национального единства обнажили глубочайший раскол среди иранских властей. Представители консервативного лагеря обрушились с резкой критикой на действующего президента и главу внешнеполитического ведомства, обвинив их в неоправданно большой готовности идти на диалог с Вашингтоном.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Обложка © Х / Misra_Amaresh