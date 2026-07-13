Пезешкиан: Верховный лидер Ирана Хаменеи выступает за расширение отношений с РФ

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи продолжит курс на укрепление партнёрства с Москвой. Такое заявление сделал президент исламской республики Масуд Пезешкиан на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

Глава исполнительной власти подчеркнул преемственность внешнеполитической линии Тегерана. По его словам, взаимодействие с российской стороной неизменно находилось в фокусе внимания как покойного лидера Исламской Республики, так и нынешнего духовного главы государства. Пезешкиан отметил, что обозначенный вектор будет сохраняться. Сам иранский президент гарантировал последовательное и решительное продолжение взятых обязательств.

Напомним, 9 июля в Мешхеде завершилась церемония погребения погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, тело которого захоронили в мавзолее Имама Резы, где двумя годами ранее хоронили президента Эбрахима Раиси. Из-за огромного скопления желающих проститься траурный кортеж не смог добраться до усыпальницы, и тело пришлось доставлять вертолётом. Над погибшим и членами его семьи прочитали намаз в присутствии сотен тысяч паломников, после чего состоялось погребение в узком кругу без прессы.