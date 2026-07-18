Первым контактом Моджтабы Хаменеи может стать встреча с Путиным

Первым международным контактом нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил иранский источник.

«Россия — близкая нам страна, Его превосходительство [Владимир] Путин — близкий друг Исламской Республики. И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи выступает за расширение связей между Тегераном и Москвой. По его словам, такой вектор отношений между странами будет сохраняться.