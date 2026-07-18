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18 июля, 10:30

Первым контактом Моджтабы Хаменеи может стать встреча с Путиным

Моджтаба Хаменеи и Владимир Путин. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir, © Life.ru

Моджтаба Хаменеи и Владимир Путин. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir, © Life.ru

Первым международным контактом нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил иранский источник.

«Россия — близкая нам страна, Его превосходительство [Владимир] Путин — близкий друг Исламской Республики. И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным», — сказал собеседник агентства.

Источник СМИ заявил, что Моджтаба Хаменеи не появится на публике до конца войны
Источник СМИ заявил, что Моджтаба Хаменеи не появится на публике до конца войны

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи выступает за расширение связей между Тегераном и Москвой. По его словам, такой вектор отношений между странами будет сохраняться.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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