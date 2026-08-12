В Иране объяснили отсутствие нового верховного лидера на публике

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике исключительно из соображений безопасности. Об этом заявил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди в интервью телеканалу PBS.

По словам Нагди, такая стратегия выбрана потому, что США — «преступники», которые не соблюдают законы. На вопрос журналиста, виделся ли он с новым лидером, советник не ответил.

Моджтаба Хаменеи сменил на посту верховного лидера своего отца Али Хаменеи, который погиб в первый день ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. С тех пор он ни разу не появлялся на публике. Пресс-служба политика публиковала лишь несколько посланий от его имени.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил бывшего командующего КСИР Мохсена Резаи на пост секретаря Высшего совета национальной безопасности. Решение анонсировал представитель администрации главы государства Сейед Мехди Табатабаи. Новый секретарь сменил на этом посту Мохаммада-Багера Зольгадра, который ушёл в отставку в тот же день и стал политическим советником верховного лидера.