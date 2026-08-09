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9 августа, 18:57

Экс-советник Хаменеи стал секретарём Совета безопасности Ирана

Обложка © Vahid Salemi/AP/TASS

Обложка © Vahid Salemi/AP/TASS

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил бывшего главнокомандующего КСИР Мохсена Резаи секретарём Высшего совета национальной безопасности. О кадровом решении сообщил представитель администрации президента Сейед Мехди Табатабаи, передаёт IRNA.

Резаи сменил Мохаммада-Багера Зольгадра, который подал в отставку в связи с переходом на другую должность. В тот же день Зольгадр был назначен политическим советником верховного лидера Ирана.

Новый секретарь Совета нацбезопасности ранее командовал Корпусом стражей исламской революции и занимал пост военного советника верховного руководства страны. Незадолго до нынешнего назначения Резаи также получил статус представителя верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности. предыдущий руководитель секретариата занял этот пост весной после гибели Али Лариджани.

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В марте Life.ru писал, что предыдущий руководитель Мохаммад-Багер Зольгадр возглавил секретариат Высшего совета национальной безопасности после гибели Али Лариджани. До этого Лариджани занимал пост с августа 2025 года.

Сам Резаи в последние месяцы регулярно выступал по вопросам противостояния с США. В июле он заявил, что Иран может перейти от ответных действий к наступательным в случае продолжения американских ударов.

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Николь Вербер
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