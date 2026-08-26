Стратегический козырь России: Назван идеальный театр военных действий для ядерного «Посейдона»

Тихий океан является наиболее подходящим местом для применения российского стратегического оружия — ядерных торпед «Посейдон», считает обозреватель РИА «Новости» Андрей Коц. Автор отмечает, что именно на Дальнем Востоке будет базироваться атомная подлодка «Хабаровск», выступающая носителем этих аппаратов. Огромные размеры Тихого океана позволяют «Посейдонам» с их неограниченной дальностью хода легко скрываться в глубинах, оставаясь при этом в зоне досягаемости множества стратегических целей.

«И неспроста он будет базироваться на Дальнем Востоке. Больше Тихого океана только сама планета Земля. Подводному аппарату с неограниченным запасом хода затеряться в его глубинах проще простого, а потенциальных целей вокруг немало», — сказано в материале.

Согласно позиции автора, разработка ядерных торпед, провоцирующих искусственные цунами, рассматривается как инструмент стратегического сдерживания в отношении США и Японии.

«Посейдон» — это российская стратегическая ядерная суперторпеда, оснащенная атомным двигателем. Благодаря ему аппарат способен преодолевать огромные расстояния на глубине свыше 1000 метров, развивая скорость до 200 км/ч. Оружие предназначено для уничтожения прибрежных объектов и авианосных соединений, при этом его конструкция позволяет преодолевать системы ПРО. «Посейдон», несущий термоядерный заряд мощностью до 2 мегатонн, базируется на подлодках «Белгород» и «Хабаровск» и считается одним из наиболее разрушительных средств поражения в мире.

Напомним, о финальной стадии работ над «Посейдоном» президент Владимир Путин рассказал в День Военно-морского флота. Он отметил, что этот безэкипажный подводный аппарат уже находится на завершающем этапе и дело идёт к постановке его на боевое дежурство.