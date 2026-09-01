Жертвами ударов США в Иране стали двое участников свадебного торжества

Заместитель губернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси сообщил, что по меньшей мере двое участников свадебной церемонии в городе Сирик погибли вследствие ударов США по югу Ирана. Заявление прозвучало в эфире иранского государственного телевидения.

«Во время нападения на Сирик, к сожалению, была атакована жилая постройка, в которой проходила свадебная церемония. В результате этого инцидента погибли два человека, а большое число присутствовавших получило ранения», — сказал Нафиси.

Вооружённые силы Ирана сбили американский беспилотник MQ-9 в небе над центральной частью республики, сообщило агентство Mehr. Иранские военные испытали новую систему ПВО. БПЛА США был сбит над городом Хомейн.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесёт по Ирану новые, более масштабные удары, если Тегеран предпримет ответные действия после атаки американских вооружённых сил. Республиканец назвал предыдущие удары по иранским объектам оправданными и предупредил, что возможная реакция Ирана приведёт к более жёсткому ответу со стороны США. Американский лидер также заявил о подготовке возможной более масштабной атаки, после которой, по его словам, от возможностей Ирана может остаться значительно меньше.