Иран начал ответную атаку на позиции США на Ближнем Востоке

Иранские вооружённые силы начали ответную атаку после ударов США по объектам республики. Об этом сообщило агентство Fars.

По данным иранской стороны, для операции используются ракеты и беспилотники. Подробности о целях и последствиях атаки пока не приводятся.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о нанесении ударов по иранским объектам в районе Ормузского пролива. По данным СМИ, атаки были направлены на цели на юге Ирана, включая районы у побережья и остров Кешм. Президент США Дональд Трамп после американской операции заявил, что Вашингтон нанесёт новые, более масштабные удары, если Иран предпримет ответные действия.