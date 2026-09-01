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Опубликовано 1 сентября, 18:41

Иран начал ответную атаку на позиции США на Ближнем Востоке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Иранские вооружённые силы начали ответную атаку после ударов США по объектам республики. Об этом сообщило агентство Fars.

По данным иранской стороны, для операции используются ракеты и беспилотники. Подробности о целях и последствиях атаки пока не приводятся.

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Ранее Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о нанесении ударов по иранским объектам в районе Ормузского пролива. По данным СМИ, атаки были направлены на цели на юге Ирана, включая районы у побережья и остров Кешм. Президент США Дональд Трамп после американской операции заявил, что Вашингтон нанесёт новые, более масштабные удары, если Иран предпримет ответные действия.

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Наталья Демьянова
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