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Опубликовано 2 сентября, 07:37

США завершили новую волну ударов по Ирану: атакованы ПВО, радары и морские объекты

CENTCOM: США ударили по ПВО и радарам КСИР в Иране

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американские военные завершили новую серию ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране. Под атаку попали позиции ПВО, радиолокационные системы и морская инфраструктура, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Кроме того, американские силы атаковали объекты, связанные с установкой морских мин, а также узлы связи КСИР.

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«Силы США нанесли удары по объектам КСИР, включая позиции ПВО, радиолокационные системы, морские средства и объекты, средства установки мин и узлы связи», — говорится в сообщении командования.

В CENTCOM связали операцию с недавними предполагаемыми попытками КСИР атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих. Это оценка американской стороны.

После ударов Вашингтона Иран начал ответные атаки с применением ракет и беспилотников по американским объектам на Ближнем Востоке. Обмен ударами стал наиболее серьёзным обострением между сторонами за последние несколько недель.

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Ранее Life.ru сообщал об ударах американских военных по двум иранским танкерам и более чем 100 объектам КСИР. В числе целей также назывались системы ПВО, радары и средства установки морских мин.

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Марина Фещенко
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