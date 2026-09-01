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Опубликовано 1 сентября, 12:45

Путин назвал перемирие между Ираном и США хрупким

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что заключённое между Ираном и США перемирие оказалось нестабильным. По словам российского лидера, Москва старается оказывать Тегерану необходимую помощь в этот непростой период.

«Мы приветствовали заключение в июне этого года ирано-американского меморандума о прекращении огня. Но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким. В этот тяжёлый период пытаемся оказывать вам нужную помощь», — сказал он.

ШОС выразила поддержку суверенитету Ирана в Бишкекской декларации
ШОС выразила поддержку суверенитету Ирана в Бишкекской декларации

Ранее во время переговоров в Бишкеке Владимир Путин обратился к президенту Ирана Масуду Пезешкиану с просьбой передать приветствие верховному лидеру республики Моджтабе Хаменеи. Глава российского государства также отметил, что Москве и Тегерану удалось сохранить темпы торгово-экономического взаимодействия на уровне прошлого года.

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Милена Скрипальщикова
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