Президент России Владимир Путин на переговорах в Бишкеке попросил иранского коллегу Масуда Пезешкиана передать приветствие верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи.

Путин отметил, что Россия и Иран сумели сохранить прошлогодние темпы торгово-экономического сотрудничества, несмотря на непростую военно-политическую обстановку. Москва старается помогать Тегерану в этой ситуации и поставляет необходимые товары, добавил российский лидер.

В июле Life.ru писал, что Масуд Пезешкиан подтвердил курс Моджтабы Хаменеи на расширение отношений с Россией. Иранский лидер заверил, что Тегеран продолжит выполнять взятые на себя обязательства в двустороннем сотрудничестве.