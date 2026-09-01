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Опубликовано 1 сентября, 12:13

Путин попросил Пезешкиана передать приветствие Моджтабе Хаменеи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на переговорах в Бишкеке попросил иранского коллегу Масуда Пезешкиана передать приветствие верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи.

Путин отметил, что Россия и Иран сумели сохранить прошлогодние темпы торгово-экономического сотрудничества, несмотря на непростую военно-политическую обстановку. Москва старается помогать Тегерану в этой ситуации и поставляет необходимые товары, добавил российский лидер.

Первым контактом Моджтабы Хаменеи может стать встреча с Путиным
Первым контактом Моджтабы Хаменеи может стать встреча с Путиным

В июле Life.ru писал, что Масуд Пезешкиан подтвердил курс Моджтабы Хаменеи на расширение отношений с Россией. Иранский лидер заверил, что Тегеран продолжит выполнять взятые на себя обязательства в двустороннем сотрудничестве.

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Николь Вербер
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