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Регион
Опубликовано 1 сентября, 08:20

ШОС выразила поддержку суверенитету Ирана в Бишкекской декларации

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Государства — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) официально заверили свою позицию по ситуации вокруг Исламской Республики Иран. Соответствующие положения были включены в текст Бишкекской декларации, принятой в честь двадцатипятилетия организации.

В документе страны-участницы подчеркнули свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана. Организация выступает за урегулирование возникающих конфликтов исключительно политическими и дипломатическими методами. В связи с этим страны ШОС выразили приветствие любым международным усилиям, которые направлены на деэскалацию напряженности в регионе.

Помимо политических заявлений, декларация содержит гуманитарный аспект. Государства — члены ШОС выразили искренние соболезнования народу и правительству Ирана в связи с трагической гибелью верховного лидера Сейеда Али Хаменеи. Свои слова поддержки организации направила также семьям и близким всех погибших в ходе связанных с этим трагических событий.

По итогам саммита ШОС в Бишкеке подписали более 20 документов
По итогам саммита ШОС в Бишкеке подписали более 20 документов

Напомним, Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Его тело доставили в Тегеран, где состоялась официальная церемония прощания. Более миллиона человек приняли участие в коллективной молитве в главной мечети Тегерана — Мосалле имама Хомейни. После церемонии прощания тела Али Хаменеи и членов его семьи должны быть перенесены в мавзолей имама Резы, где состоится погребение.

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Оксана Попова
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