По итогам саммита ШОС в Бишкеке подписали более 20 документов

Встреча глав государств Шанхайской организации сотрудничества принесла внушительный результат — стороны подписали свыше двадцати официальных бумаг. Ключевыми событиями стали «Бишкекская декларация 25-летия» и внесение правок в историческую Хартию организации, принятую в 2002 году.

Участники объединения утвердили долгосрочные стратегии борьбы с наркозависимостью и распространением синтетических препаратов, рассчитанные до 2030 года. Параллельно запущена инициатива по сбережению биоразнообразия, подкрепленная планом действий на ближайшие пять лет.

Важным шагом стало формирование «Зелёного технологического коридора». Программа призвана перестроить промышленное взаимодействие между странами-участницами, делая ставку на экологичность производства.

В сфере кибербезопасности лидеры продлили действие плана по защите информационного пространства до 2028 года. Дополнительно утверждены концепции создания региональных дата-центров и развития индустрии искусственного интеллекта.

В структуре организации также произошли значимые перемены. Утверждены положения об Исполнительном комитете и Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности. Эти органы призваны оперативно реагировать на внешние вызовы.

Экономическую повестку дополнил план развития портов и логистических хабов, работа над которыми расписана до 2030 года. Дипломатический контур расширился: подписан меморандум о взаимопонимании с Комиссией Африканского союза.

Напомним, президент России Владимир Путин принимает участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит 31 августа — 1 сентября 2026 года в Бишкеке. Мероприятие посвящено 25-летию создания организации, а председательство на нём осуществляет Киргизия. На полях саммита у Владимира Путина запланирован ряд двусторонних переговоров.