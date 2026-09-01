Путин оценил 25-летний путь развития ШОС

1 сентября 2026 года в Бишкеке стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе своего выступления президент России Владимир Путин уделил особое внимание юбилейной дате — организации исполнилось 25 лет.

Российский лидер подчеркнул, что за четверть века существования объединение проделало «по-настоящему большой путь». По мнению президента, ШОС трансформировалась из региональной площадки в значимого геополитического игрока, чьё влияние на мировой арене продолжает расти.

Текущий саммит в Бишкеке рассматривается экспертами как важный этап для укрепления экономического и политического взаимодействия стран-участниц. Ожидается, что по итогам встречи будут приняты решения, направленные на усиление безопасности и углубление интеграционных процессов в рамках организации.

Президент России Владимир Путин принимает участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит 31 августа — 1 сентября 2026 года в Бишкеке. Мероприятие посвящено 25-летию создания организации, а председательство на нём осуществляет Киргизия. На полях саммита у Владимира Путина запланирован ряд двусторонних переговоров.