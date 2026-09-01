Путин прибыл в конгресс-центр «Ырыс Ордо» для участия в саммите ШОС

Президент России Владимир Путин утром 1 сентября прибыл в конгресс-центр «Ырыс Ордо» в Бишкеке, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер стал одним из первых участников встречи глав государств.

У здания нового конгресс-центра были подняты флаги стран – участниц ШОС, а российскому президенту оказали торжественную встречу с участием почётного караула.

После прибытия всех лидеров состоялась традиционная общая фотография участников саммита. Затем главы государств направились на заседание Совета глав государств –членов организации.

Встреча проходит под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова. Участники саммита обсуждают ключевые вопросы сотрудничества внутри объединения и международную повестку.

Шанхайская организация сотрудничества объединяет страны Евразии и занимается развитием политического, экономического и гуманитарного взаимодействия между государствами-участниками.

Ранее Life.ru писал, что в Кремле объяснили растущий интерес стран к ШОС. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, государства привлекает модель сотрудничества, основанная на равноправии, международном праве и взаимной выгоде. Представитель Кремля отметил, что в организации делают акцент на учёте интересов всех участников. По его словам, именно такой подход отличает ШОС от форматов, где решения принимаются одной стороной.