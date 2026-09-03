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Опубликовано 3 сентября, 05:23

Иран снова нажал на «красную кнопку»: Базу США в Кувейте затянуло дымом

Press TV: Иран поразил ключевой объект на базе США в Кувейте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Иранские военные нанесли удар по американской военной базе в Кувейте. Об этом 3 сентября сообщил телеканал Press TV.

Для атаки использовались сразу два типа вооружения — ракеты и беспилотные летательные аппараты. В результате поражения объекта над территорией базы появились столбы дыма.

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Ранее сообщалось, что после американских атак по территории Ирана Тегеран заявил об ответной операции против военных объектов США на Ближнем Востоке. В список целей, по данным иранской стороны, вошли американские объекты в ОАЭ и Бахрейне. На территории Объединённых Арабских Эмиратов, были атакованы радиолокационные системы и позиции американских военнослужащих.

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Милена Скрипальщикова
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