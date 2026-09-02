«Сделаем это снова»: Трамп пригрозил Ирану новым ударом в любой момент

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов провести новую атаку на Иран в подходящий момент. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

«Вчера вечером мы очень сильно ударили по ним, и мы готовы сделать это снова в любой момент, когда мы этого захотим», — сказал американский лидер.

При этом Трамп выразил мнение, что военная операция США против Ирана не будет продолжаться долго.

Предыдущие удары были нанесены 1 сентября. Центральное командование Вооружённых сил США заявило о проведении операции против целей в Иране. По данным американской стороны, действия были связаны с угрозами судоходству и американским военным объектам в регионе. Иранские СМИ сообщали о взрывах на южном побережье страны, в том числе в районе острова Кешм и нескольких городов. После атак Тегеран заявил о нанесении ответных ударов по американским объектам в регионе.