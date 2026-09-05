Иран пригрозил США более мощными ударами по военным судам

Иран пригрозил усилить удары по военным судам США на Ближнем Востоке, если американские силы продолжат преследовать и атаковать иранские суда. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Мы предупреждаем армию США, что если она продолжит свои злодеяния и преследования иранских судов, подвергая их при этом опасности, а также продолжат военно-морскую блокаду Ирана, то удары вооружённых сил Ирана на военные суда США на Ближнем Востоке станут ещё сильнее, чем прежде», — цитирует военного иранское агентство Fars.

Зольфагари также допустил расширение масштабов атак на американские военные суда.

Ранее Центральное командование США сообщило об ударах по трём нефтяным танкерам, связанным с Ираном. По данным CENTCOM, американский авианосец и эсминец ранее уклонились от нескольких атак Корпуса стражей исламской революции и не понесли потерь. Американское командование заявило, что два танкера вышли из строя. Ещё одно судно уничтожили в Оманском заливе.