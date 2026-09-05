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Опубликовано 5 сентября, 15:00

Ответный удар в Персидском заливе: США заявили о поражении трёх иранских танкеров

США вывели из строя три иранских нефтяных танкера после атак КСИР

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

США нанесли удары по трём нефтяным танкерам, связанным с Ираном, после атаки КСИР на американские военные корабли. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

В CENTCOM заявили, что авианосец и ракетный эсминец ВМС США смогли уклониться от нескольких иранских атак, в результате которых никто из американских военнослужащих не пострадал. После этого американские силы нанесли удары по судам, которые, по версии командования, были связаны с Корпусом стражей исламской революции.

По данным CENTCOM, танкеры M/T Downy у побережья острова Харк и M/T Stark 1 возле города Джаск были выведены из строя. Ещё один незагруженный танкер M/T Kylo, также известный как Noxen, был уничтожен в Оманском заливе.

В американском командовании заявили, что эти суда входили в «многомиллиардную теневую сеть», которая, по оценке Вашингтона, финансирует КСИР и связанные с ним структуры.

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Юрий Лысенко
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