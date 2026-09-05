Разведка США допустила новую эскалацию со стороны Ирана

Американская разведка получила данные о том, что Иран не намерен отказываться от продолжения противостояния и может рассматривать новые масштабные действия на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По данным издания, Тегеран стал увереннее оценивать свои возможности по нанесению ударов по региональным целям. В Вашингтоне считают, что такая позиция осложняет попытки добиться дипломатического урегулирования.

Собеседники NYT заявили, что Иран, вероятно, не готов к заключению соглашения с США и может использовать ситуацию для усиления давления на администрацию Дональда Трампа перед промежуточными выборами.

Источники газеты утверждают, что в ближайшие недели Тегеран может рассмотреть новые атаки на американские военные объекты на Ближнем Востоке, а также удары по судам в районе Ормузского пролива. При этом официальных подтверждений этих планов со стороны Ирана нет. Власти США продолжают оценивать возможные сценарии развития ситуации в регионе.

Ранее политолог оценил последствия противостояния Израиля и Ирана, заявив о серьёзных изменениях в расстановке сил на Ближнем Востоке. По словам эксперта, после серии ударов Тегеран сохранил возможности для ответных действий и продемонстрировал способность противостоять давлению со стороны противников.