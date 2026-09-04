Иран усилился, Трамп пошёл ко дну: Политолог подвёл итоги войны на Ближнем Востоке

По итогам «Двенадцатидневной войны» Израиль впервые в своей истории запросил у США помощи в срочном прекращении боёв с Ираном. ИРИ выдержала совместные удары и перешла к жёстким ответным мерам, обрушивающим экономику Запада, отметил политолог Раджаб Сафаров.

По его словам, после неудачных попыток уничтожить иранскую инфраструктуру и высшее руководство Тегеран развернул масштабную контратаку. Под ударами оказались американские военные базы и танкеры, а блокада Ормузского пролива привела к дефициту энергоресурсов и скачку цен на мировом рынке. Рейтинги Дональда Трампа падают, он рискует столкнуться с процедурой импичмента.

«У меня такое ощущение, что Трамп может пойти на самое невообразимое — применить ядерное оружие по отношению к Ирану. Других средств у него уже не остаётся», — предположил собеседник «Царьграда».

При этом эксперт уверен, что подобный шаг окончательно обрушит поддержку республиканской партии. По итогу Иран войдёт в число сверхдержав наряду с Россией и Китаем, тогда как американскую гегемонию, а вместе с ней НАТО и Евросоюз, ждёт неизбежный развал.

Напомним, ранее Дональд Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана. Американский лидер заявил, что Вашингтон даже не рассматривает подобную возможность на фоне продолжающегося военного конфликта.