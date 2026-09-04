США задействовали войска Южной Кореи для давления на Иран, заявил американист

Усиление военного присутствия союзников США в Ормузском проливе не приведёт к возобновлению активной фазы конфликта с Ираном, поскольку противостояние перешло в экономическую плоскость, отметил аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов, комментируя планы Южной Кореи отправить в регион корабль поддержки ВМС и противолодочные самолёты.

«Дальнейшее усиление военного присутствия США и их союзников вроде Южной Кореи в Ормузском проливе является незначительным увеличением политического и экономического давления на Иран, но не военного», — подчеркнул американист в беседе с «Ридусом».

По его словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс уже заверил, что Вашингтон и Тегеран не находятся в состоянии военного конфликта. Активная фаза операции завершилась ещё в первой половине апреля, и отправка умеренных дополнительных сил не сможет её возобновить.

Напомним, ранее через Ормузский пролив прошёл рекордный объём нефти с начала противостояния. За один день по этому стратегическому маршруту было транспортировано более 17 млн баррелей.