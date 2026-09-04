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Опубликовано 4 сентября, 08:35

«Пощёчина прекрасна»: Мощный ответ Ирана на провокации США восхитил китайцев

Sohu: Иран нанёс «прекрасную пощёчину» США, ударив по базам в четырёх странах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Иран нанёс удары по военным объектам США сразу в четырёх странах – Кувейте, Иордании, Бахрейне и Ираке, – целенаправленно поразив командные пункты и инфраструктуру американских сил. В Тегеране назвали атаку ответом на многолетние действия Вашингтона и провели новую «красную черту»: отныне любой удар по ИРИ будет встречать столь же жёсткий и точечный ответ.

«Эта пощёчина прекрасна. Иран нанёс ответный удар по США, с ними давно следовало вести подобную борьбу», — пишет Sohu.

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Аналитики отметили, что Тегеран действовал не на эмоциях, а по чёткой логике: удар по командно-жилой зоне – «поза обезглавливания», удар по ангарам – «логика взаимного уничтожения». Речь идёт не о партизанском налёте, а о хорошо спланированной многолинейной военной операции.

Иран использует свои действия, чтобы сказать миру: у него есть возможность проделать четыре дыры в военной сети США по всему Ближнему Востоку одновременно. Многолетнее сдерживание себя исчерпало. На санкции и бомбардировки Тегеран отвечал лишь «решительным осуждением», за которым не следовало ничего. Слабость нельзя обменять на уважение, а уступку — на мир, цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».

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Ранее политолог объяснил, как США усилили позиции Ирана в Ормузе. Он считает произошедшее стратегическим приобретением Тегерана, который раньше не решался полностью перекрыть морской коридор, опасаясь реакции Вашингтона.

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Борис Эльфанд
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