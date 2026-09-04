Вэнс допустил проведение тайных операций США для давления на Иран

Соединённые Штаты не будут ограничиваться в методах, которые Белый дом может использовать для давления на Иран. Вице-президент Джей Ди Вэнс дал понять, что среди них могут оказаться и скрытые операции.

Вэнс объяснил нежелание раскрывать детали тем, что это лишило бы президента США Дональда Трампа свободы манёвра. Речь идёт о политике Вашингтона в отношении Тегерана на ближайшие месяцы и годы. Помимо тайных действий, американская сторона рассматривает экономические, военные и дипломатические способы воздействия. Какие именно меры могут быть выбраны и предусматривает ли нынешняя стратегия конкретные секретные операции, вице-президент уточнять не стал.

Ранее военный министр Пит Хегсет заявил, что война с Ираном может затянуться до 2027 года. Американский министр работает над сохранением в регионе группировки численностью более 50 тысяч военнослужащих, переброшенных туда после начала операции США и Израиля 28 февраля. С конца августа администрация Дональда Трампа делает ставку прежде всего на экономическое давление на Тегеран. При этом Вашингтон сохраняет возможность периодически применять военную силу.