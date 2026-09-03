«Война до 2027-го»: Хегсет допустил затяжной конфликт США и Израиля с Ираном

Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что вооружённый конфликт с Ираном может продолжаться до 2027 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, американский министр работает над сохранением в регионе группировки численностью более 50 тысяч военнослужащих, переброшенных туда после начала операции США и Израиля 28 февраля.

С конца августа администрация Дональда Трампа делает ставку прежде всего на экономическое давление на Тегеран. При этом Вашингтон сохраняет возможность периодически применять военную силу.

План Пентагона предусматривает ограниченные удары по югу Ирана для формирования там «стерильной зоны». Предполагается, что это не позволит Тегерану восстановить береговую оборону.

Кроме того, американские военные рассчитывают таким образом помешать Ирану повышать точность ударов по коммерческим судам в районе Ормузского пролива.

Ранее стало известно, что США и Иран при посредничестве Пакистана предварительно договорились о прекращении огня. Стороны также обсуждали восстановление судоходства через Ормузский пролив, после чего планируют перейти к переговорам о дальнейшем урегулировании конфликта.