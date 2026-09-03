Трамп заявил о скором возобновлении продаж боеприпасов союзникам США

Соединённые Штаты в скором времени вновь начнут продавать боеприпасы своим союзникам. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

В том же посте американский лидер обрушился на местные СМИ. По его словам, журналисты постоянно повторяют, что боеприпасов не хватает, хотя это «на 100% не соответствует действительности».

Трамп заявляет, что арсеналы страны буквально ломятся от вооружений среднего и высокого класса, а их объёмы, по его словам, с лихвой перекрывают любые гипотетические сценарии — будь то прямая стычка с Ираном или иной, маловероятный военный конфликт.

«Кроме того, мы производим боеприпасы в невиданных ранее количествах. Мы пополняем запасы и готовимся к любой непредвиденной ситуации. Мы делаем их для себя, для США, а не для продажи другим, но продажи союзникам скоро вновь начнутся», — заявил Трамп.

Ранее Life.ru рассказывал, что армия США, по мнению обозревателя The National Interest Харрисона Касса, стала уязвимее из-за нехватки боеприпасов. Он писал, что конфликт с Ираном обнажил слабые места в цепочке поставок, а запасы ракет-перехватчиков истощаются. Кроме того, эксперт указал на трудности с набором военнослужащих.