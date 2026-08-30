Американские вооружённые силы за последние годы стали более уязвимыми из-за проблем с запасами боеприпасов и набором личного состава. К такому выводу пришёл обозреватель The National Interest Харрисон Касс в своей статье.

По его оценке, продолжающийся конфликт с Ираном выявил слабые места в американской цепочке поставок боеприпасов. Одновременно США столкнулись с истощением запасов ракет-перехватчиков.

«Вооружённые силы США за последние годы стали более уязвимыми», — отмечается в публикации.

Автор также указывает на сложности с набором военнослужащих. По его мнению, кадровые проблемы способны ограничить возможности США одновременно вести операции в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом The National Interest по-прежнему ставит американскую армию на первое место по совокупной боевой мощи. В строю находятся около 1,31 млн военнослужащих, а глобальные возможности США обеспечиваются в том числе сетью военных баз и 11 атомными авианосцами.

На фоне разговоров об уязвимости американской армии в Москве обращают внимание и на ядерный фактор. Ранее в МИД РФ допустили: военные стратеги США могут всерьёз рассматривать применение ядерного оружия в Европе. Посол по особым поручениям Андрей Белоусов связал такие опасения с попытками Вашингтона вынести на международные площадки вопрос о российском нестратегическом ядерном оружии, при том что американские боезаряды продолжают находиться в европейских странах.