МИД РФ: США могут рассматривать применение ядерного оружия в Европе

Американские военные стратеги могут всерьёз рассматривать возможность применения ядерного оружия на европейском театре военных действий. Такое мнение в интервью RT высказал посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

По словам дипломата, на это указывает настойчивость Вашингтона, который пытается вынести на международные площадки вопрос о российском нестратегическом ядерном оружии. При этом американские боезаряды продолжают находиться в Европе.

«Американские военные стратеги со всей серьёзностью рассматривают возможность применения ядерного оружия на европейском театре военных действий», — сказал Белоусов.

Он считает, что получение США дополнительных данных о российских нестратегических вооружениях, их сокращение или уничтожение могли бы повысить риск реализации такого сценария. Белоусов также предупредил европейские страны об опасности подхода, при котором их территория рассматривается Вашингтоном как вероятный театр военных действий. По его словам, Россия добивается полного вывода американского ядерного оружия из Европы.

Ранее Life.ru писал, что Москва потребовала от США вывезти всё американское ядерное оружие из Европы и демонтировать инфраструктуру для его размещения. Белоусов подчёркивал, что Россия рассматривает находящиеся там боезаряды как стратегическую угрозу.