В МИД России потребовали вывода американского ядерного оружия из Европы

Москва требует от США убрать всё ядерное оружие с территории Европы и уничтожить созданную для его обслуживания инфраструктуру. С таким заявлением на семинаре ПИР-Центра выступил глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов.

Дипломат подчеркнул, что размещённые на европейских базах американские боезаряды Москва рассматривает исключительно как стратегическое оружие. Причина проста: дальность их поражения такова, что под ударом оказываются важнейшие объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории РФ.

«Поэтому мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована», — подчеркнул он.

В ходе выступления Андрей Белоусов отметил, что российское тактическое ядерное оружие не представляет угрозы для Соединённых Штатов и не нарушает сложившийся баланс стратегической стабильности. По его словам, это оружие не подрывает то уравнение безопасности, которое было выстроено ещё в ранние постсоветские времена и продолжает служить фундаментом стабильности по сей день.