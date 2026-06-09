Российское тактическое ядерное оружие не угрожает США, заявили в МИД

Тактическое ядерное оружие России не угрожает Соединённым Штатам и не подрывает устоявшуюся систему стратегической стабильности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов, возглавляющий российскую делегацию на обзорной конференции ДНЯО.

«Что касается нашего тактического ядерного оружия, то оно не угрожает США, не подрывает то уравнение безопасности, которое складывалось ещё в ранние постсоветские времена и продолжает быть основой стратегической стабильности по настоящее время», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что обсуждение тактического ядерного оружия часто сводится к разным интерпретациям его возможностей сторонами, что делает попытки поставить этот вопрос во главу угла переговоров по контролю над вооружениями бесперспективными.

Белоусов подчеркнул, что важно различать российское тактическое ядерное оружие и то, которое находится в пяти странах НАТО. Дипломат пояснил, что с точки зрения России, размещённое в Европе американское ядерное оружие, а также часть французских и британских арсеналов, которые можно отнести к тактическому, на самом деле является стратегическим. Это связано с его возможностью поражать ключевые объекты на территории России. Поэтому Москва требует вывода этого оружия и демонтажа инфраструктуры для его размещения в Европе.

Напомним, что обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия завершилась провалом. Итоговый документ так и не был принят. Председатель мероприятия До Хунг Вьет заявил, что несмотря на все приложенные усилия, участники оказались не в состоянии достичь согласия. Поскольку консенсус так и не сложился, он принял решение не выносить текст на голосование. Это уже далеко не первый подобный случай. Ранее страны-участницы не могли согласовать итоговую резолюцию в 2015 и 2022 годах.