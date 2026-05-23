Участники конференции ДНЯО в третий раз не приняли итоговый документ

Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без итогового документа. Об этом объявил председатель мероприятия До Хунг Вьет.

«Несмотря на наши максимальные усилия, однако, насколько я понимаю, конференция не в состоянии достичь согласия по своей основной работе. Поскольку теперь это очевидно, я не намерен выносить документ на принятие, так как конференция не в состоянии достичь согласия», — заявил дипломат.

Ранее участники не смогли согласовать итоговый текст в 2015 и 2022 годах. Обзорная конференция ДНЯО проходит раз в пять лет и считается главным событием в сфере ядерного нераспространения. Её успех измеряется способностью стран прийти к консенсусу. В этот раз договориться снова не вышло.

Посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на этой конференции по ДНЯО Андрей Белоусов сообщил, что Россия сожалеет о том, что финальный документ не был вынесен для принятия. При этом дипломат раскритиковал американские предложения по документу.

«Что касается предложения США изъять из текста некоторые положения, мы выступаем против этого предложения, поскольку проект документа представляет собой пакетное предложение», — констатировал он.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что укрепление «ядерного зонтика» Европы, о котором объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, представляет для России прямую стратегическую угрозу. По словам дипломата, эти планы по наращиванию числа боеголовок и проведению совместных учений НАТО с атомным оружием требуют тщательного учёта в российском военно-политическом планировании, и Москва не оставит их без внимания.