Польша отказалась размещать на своей территории ядерные боеголовки
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Польша не намерена размещать на своей территории ядерное оружие. Такую позицию обозначил замминистра национальной обороны страны Павел Залевский на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
«Нет. Я бы хотел об этом сказать чётко и открыто — Польша не желает иметь ядерные боеголовки на своей территории», — цитирует чиновника агентство PAP.
При этом Варшава хочет участвовать в стратегии ядерного сдерживания НАТО. По словам Залевского, для этого необязательно непосредственно размещать боеголовки на польской территории.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявлял, что стране следует стремиться к получению доступа к ядерному оружию. Глава МИД Радослав Сикорский, напротив, подчёркивал, что власти такую возможность не обсуждают.
Премьер-министр Дональд Туск также выражал интерес к идее европейского «ядерного зонтика», которую продвигает президент Франции Эмманюэль Макрон.
В июле Польша и Франция начали консультации по созданию европейского «ядерного зонтика». Первая встреча профильной группы прошла в Париже, где стороны обсуждали стратегический диалог по вопросам ядерного сдерживания.
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