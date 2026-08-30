США грозит продовольственный кризис и рост цен на продукты из-за удобрений

Дефицит минеральных удобрений в США способен спровоцировать продовольственный кризис и резкий рост цен на продукты. Об этом предупредил аналитик американского Института Хартленда Джефф Стайр в статье для The Wall Street Journal.

По словам эксперта, значительную часть мирового рынка удобрений контролируют Китай, Россия и Иран. Такая ситуация создаёт условия для заметного подорожания продуктов в рознице. Дополнительные риски связаны с геополитической напряжённостью вокруг Украины, ограничениями Китая на экспорт удобрений и угрозами для судоходства в Ормузском проливе.

Стайр призвал американские власти укреплять внутренние производственные цепочки и наращивать добычу углеводородов внутри страны. Он отметил, что природный газ играет ключевую роль в производстве азотных удобрений. Нефтегазовая переработка, в свою очередь, обеспечивает сырьём производство серы, которая нужна для изготовления фосфатных удобрений.

Эксперт связывает энергетическую независимость США с возможностью страны обеспечивать собственную продовольственную безопасность. По его оценке, стабильные поставки энергоресурсов и доступ к необходимому сырью напрямую влияют на производство удобрений и продуктов питания.

Ранее аналитики предупреждали о рисках для мировой продовольственной системы. На неё одновременно влияют изменение климата, перебои в международной торговле и рост стоимости энергии. Эти факторы способны осложнить поставки продовольствия и создать условия для нового кризиса.