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16 августа, 23:58

Посольство России сообщило о запросах Бразилии на рост поставок удобрений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eliks

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eliks

Бразильские партнёры всё чаще обращают внимание на российские минеральные удобрения и хотят нарастить их закупки. Как пояснили газете «Известия» в посольстве РФ, интерес к продукции стабильно растёт.

«В Бразилии наблюдается повышенный спрос на минеральные удобрения. Регулярно в адрес российской стороны поступают запросы об увеличении поставок», — рассказали в российском диппредставительстве.

В 2025 году экспорт российских удобрений в Бразилию достиг $4 млрд, а физический объём превысил 11 млн тонн.

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Тем временем российские аграрии в 2026 году получили заметный прирост урожайности зерновых культур. Средний показатель по стране оказался почти на четверть выше прошлогоднего и достиг около 40 центнеров с гектара. Особенно высокие темпы показывают хозяйства Южного федерального округа, где уборочная кампания традиционно начинается раньше. Там урожайность выросла более чем на 40% и достигла 43,7 центнера с гектара, а лидером стал Краснодарский край с показателем 53,6 центнера.

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Алена Пенчугина
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