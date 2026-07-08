Минсельхоз: Урожайность зерна в РФ в 2026 году выросла почти на четверть

Российские аграрии в 2026 году получили заметный прирост урожайности зерновых культур. Средний показатель по стране оказался почти на четверть выше прошлогоднего и достиг около 40 центнеров с гектара, сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что особенно высокие темпы показывают хозяйства Южного федерального округа, где уборочная кампания традиционно начинается раньше. Там урожайность выросла более чем на 40% и достигла 43,7 центнера с гектара, а лидером стал Краснодарский край с показателем 53,6 центнера.

Рост показателей связывают с развитием технологий в сельском хозяйстве, использованием современных сортов растений, удобрений и средств защиты. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, такая работа помогает аграриям получать более стабильные результаты даже при меняющихся условиях.

В министерстве подчеркнули, что темпы уборки сейчас соответствуют средним многолетним значениям. Ожидается, что собранный урожай позволит обеспечить внутренний рынок, сохранить стабильность цен на продовольствие и поддержать экспортные поставки российского зерна.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев рассказал о ситуации с топливом для аграриев. Он уточнил, что обеспечение сельхозпроизводителей топливом в период уборочной кампании находится под контролем. По его словам, поставки горюче-смазочных материалов ежедневно отслеживают Минсельхоз и Минэнерго.