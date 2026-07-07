Минсельхоз опроверг сообщения о падении производства мяса птицы в России

Птицеводческие компании России продолжают работать в штатном режиме и сохраняют необходимые объёмы выпуска продукции. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

В ведомстве отметили, что предприятия отрасли обеспечивают внутренний рынок нужным количеством мяса птицы и продолжают выполнять производственные задачи.

Ряд СМИ ранее сообщал о снижении рентабельности производителей. Утверждалось, что на фоне уменьшения прибыли компании вынуждены корректировать планы развития, пересматривать инвестиционные проекты, сокращать расходы и искать способы оптимизации производства.

Также СМИ рассказывали, что российские птицефабрики начали сокращать сотрудников из-за снижения прибыльности отрасли. По их данным, рентабельность бизнеса упала до 6–7% при обычном уровне около 15% из-за роста затрат, дорогих кредитов и конкуренции с китайскими производителями.